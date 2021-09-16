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Латвия поставит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией

Политика

Латвия закупила колючую проволоку на полмиллиона евро, чтобы возвести забор на границе с Белоруссией.

Латвия поставит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией

"Латвия на 488,4 тысяч евро закупила колючую проволоку для временного забора на границе с Белоруссией, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов", — сообщает латвийский новостной портал LSM. LV.

На сегодняшний день власти Латвии находятся в поиске фирмы, которая бы взялась за реализацию данного проекта. Исполнитель должен будет построить забор протяженностью 37 километров. Об этом сообщил госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов.

"Сейчас идет анализ цены на установку. Кабинет министров 10 августа выделил 1,7 миллион евро для 37-километрового заграждения”, — говорится в сообщении.

Латвийские власти видят необходимость в заборе из-за возникшей проблемы нелегальной миграции. За минувшие 6 дней в Латвии пресечено более 1,6 тысячи попыток пересечь государственную границу. В связи с этим на границе введен режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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