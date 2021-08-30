ООН против: в организации осудили масштабное строительство заборов от мигрантов

В Организации Объединённых Наций осудили страны, которые строят на своих границах стены. ООН обеспокоена положением мигрантов, оказавшихся в приграничных зонах.

Наплыв беженцев обострил ситуацию на Белорусской границе, сообщают "Известия". Через неё большой поток мигрантов хлынул в Литву и Польшу. Тогда страны решили менять положение кардинально и начали возводить ограждения. Инициативу поддержала и Латвии "в случае, если ситуация не изменится".

Евросоюз намерен принять "Новый пакт о миграции и убежище". Согласно документу, страны смогут принимать мигрантов по квоте и получать за это субсидии на их обеспечение либо отправлять их обратно на родину, но уже за свои деньги. Но пока пакт не действует.

Обстановка накаляется. ООН осудила страны за подобное "решение проблемы": люди остаются в приграничных зонах без денег, еды и средств к существованию. На территорию Европы им вход закрыт, а возвращать их в Минск власти Белоруссии не спешат.

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