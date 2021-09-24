Талибы* не допустят иностранные войска в Афганистан

Талибы*, пришедшие к власти в Афганистане, не позволят иностранным вооружённым силам находиться в стране. Об этом сообщил замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"Мы не приемлем никаких вооруженных иностранных сил на нашей земле. Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана", — цитирует заявление представителя афганских властей РИА Новости.

Забиулла Муджахид рассказал, что в настоящее время талибам* достаточно собственных сил для борьбы с террористами из "Исламского государства"**.

"Нам достаточно поддержки нашего народа", — заявил собеседник агентства.

Забиулла Муджахид назвал незначительным число боевиков ИГ** на территории Афганистана.

"У нас их незначительная численность. За прошедшие годы мы смогли сократить их присутствие в таких районах, как Джелалабад и Кабул. ... Мы стремимся посредством оперативно-разведывательных мероприятий выявлять их и арестовывать с дальнейшей передачей правосудию", — заявил замминистра.

* "Талибан" — организация запрещена в РФ

** ИГ — террористическая группировка, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.