Талибы*, пришедшие к власти в Афганистане, не позволят иностранным вооружённым силам находиться в стране. Об этом сообщил замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"Мы не приемлем никаких вооруженных иностранных сил на нашей земле. Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и другими, но мы не позволим использовать нашу землю для агрессии против других государств. Поэтому мы не позволим иностранным военным находиться на территории Афганистана", — цитирует заявление представителя афганских властей РИА Новости.
Забиулла Муджахид рассказал, что в настоящее время талибам* достаточно собственных сил для борьбы с террористами из "Исламского государства"**.
"Нам достаточно поддержки нашего народа", — заявил собеседник агентства.
Забиулла Муджахид назвал незначительным число боевиков ИГ** на территории Афганистана.
"У нас их незначительная численность. За прошедшие годы мы смогли сократить их присутствие в таких районах, как Джелалабад и Кабул. ... Мы стремимся посредством оперативно-разведывательных мероприятий выявлять их и арестовывать с дальнейшей передачей правосудию", — заявил замминистра.
* "Талибан" — организация запрещена в РФ
** ИГ — террористическая группировка, запрещённая в РФ
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