Это очень трогательно: Госдеп умилился выступлением Зеленского в ООН

Бюро Европы и Евразии Государственного департамента США согласилось с призывом президента Украины Владимира Зеленского в ООН о необходимости международной реакции на оккупацию Крыма, а также на "принудительное голосование" на российских выборах.

"Зеленский выступил с трогательной речью на 76-й ГА ООН — мы согласны, что настоящая приверженность принципам ООН означает реагирования на российскую оккупацию Крыма и принудительное голосование украинских граждан на выборах в Госдуму России", — приводит Посольство США на Украине перевод заявления Службы Госдепа.

Украинский президент также выразил благодарность 46 государствам и международным организациям, которые приняли участие в первом саммите "Крымской платформы" и раскритиковал ООН за то, что она не приняла участие в событиях. Он также предложил, чтобы "Крымская платформа" работала под эгидой ООН.

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, — это какие-то новые, никем не одобрены принципы. Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН — это все мы, это 193 страны", — заявил Зеленский.

Резко противоположная оценка выступления украинского лидера прозвучала, напомним, от российских политиков и дипломатов:

"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН