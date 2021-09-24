Пушков: ЕС вынес "денежный приговор Украине"

Метания украинского президента Владимира Зеленского разъяснил российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил о том, что ещё в 2015 году европейские чиновники признавали "бессилие в борьбе с коррупцией на Украине" и предупреждали, что не будут вечно "вкачивать деньги в эту коррупционную чёрную дыру".

И вот, похоже, до "часа икс" остались считанные минуты: в докладе Европейской счётной палаты чётко сказано:

"Поддерживаемые ЕС реформы на Украине ожидаемого антикоррупционного эффекта не дали".

По словам Пушкова, именно поэтому еврочиновники не хотят видеть Незалежную ни в ЕС, ни в НАТО.

© ТГ-канал alexey_pushkov

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