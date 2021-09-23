Эстония выразила протест РФ из-за нарушения границы самолётом ВКС

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест и вручило ноту послу РФ Александру Петрову из-за нарушения воздушного пространства республики российским самолётом.

О факте нарушения и реакции на него "Интерфаксу" сообщили в эстонском МИДе, назвав произошедшее "предосудительным и серьёзным инцидентом".

В министерстве заявили о неприемлемости череды повторяющихся нарушений воздушной границы страны".

В пресс-службе главного республиканского штаба Сил обороны сообщили, что самолёт ВКС России А50 без разрешения вошёл в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо 21 сентября.

В сообщении уточняется, что российский борт находился над эстонской территорией менее минуты.

При этом транспондер самолёта был отключен. Борт не поддерживал двустороннюю связь.

Согласно сведениям главного штаба, случай с А50 стал шестым нарушением воздушной границы Эстонии российскими самолетами с начала года.

А50 — российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе Ил-76 Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева совместно с НПО "Вега".

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