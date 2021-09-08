МИД РФ выразил протест послу Эстонии из-за отказа в визе российскому дипломату

В министерстве иностранных дел РФ выразили протест эстонскому послу из-за отказа в визе российскому дипломату.

"8 сентября Послу Эстонии в Москве М. Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа с. г. в визе российскому дипломату", — говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, размещённом на сайте министерства.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что отказ в выдаче визы российскому дипломату стал ответом на высылку представителя эстонской дипмиссии из РФ.

В министерстве сообщили, что хотели бы "положить конец сложившейся ситуации".

Однако Мария Захарова в своём комментарии возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на эстонскую сторону.

"Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с. г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Не были услышаны наши призывы остановить раскручивание этой санкционной спирали и после сюжета с задержанием в июле с. г. в Санкт-Петербурге эстонского консула М. Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Она пообещала, что в случае дальнейших действий Эстонии, способствующих деградации двусторонних отношений, ответ РФ "не заставит себя ждать".

Напомним, эстонского консула выслали из России в связи с тем, что, по версии ФСБ, намеревался получить закрытую информацию о российских планах в Арктике.

После этого Эстония объявила персоной нон-грата российского дипломата. В российском МИД сообщили, что в ответ из РФ вышлют сотрудника эстонской дипмиссии.

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