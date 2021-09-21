Патрушев: биолаборатории США создают угрозу для жизни миллионов человек

Николай Патрушев затронул тему заботы США о жизнях людей, не входящие в их сферы интересов. В ходе интервью "Аргументам и фактам", секретарь Совета безопасности раскритиковал Запад за их "разрушительную американскую стратегию доминирования".

По мнению Патрушева, "Вашингтон не имеет друзей, а лишь преследует свои личные интересы". В качестве примера он привел ситуацию в Афганистане, когда военные США покинули страну, оставив ее граждан наедине с их проблемами.

Также секретарь Совета безопасности РФ заявил, что борьба современная борьба США за права человека приводит к дискриминации стран и граждан, придерживающихся "традиционных ценностей". Не прошел мимо и биолабораторий США, которые расположены во многих частях мира.

"Запад печется о правах человека, а на самом деле нарушает их в массовом порядке. Те же создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права", — заявил Патрушев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ допустил возможность повторения ситуации в Украине, как и в Афганистане. По мнению Патрушева, в Украине к власти могут прийти неонацисты, что приведет к распаду страны.

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