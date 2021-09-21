Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, заявил о дискриминации на Западе. По мнению российского политика, там ущемляют граждан с традиционными ценностями.
Особенно Николая Патрушева возмутила замена слов "мама" и "папа" на "родитель один" и "родитель два". Также политик отметил право детей менять пол и разрешение вступать в брак с животным. По словам секретаря, такие действия западных властей притесняют людей с традиционными взглядами.
"Навязывание обществу чуждых норм ещё больше расколет мир по принципу "свой — чужой", — выразил опасения Николай Патрушев в беседе с журналистами "Аргументы и факты".
Кроме того, он подчеркнул, что подобная политика не только способна рассорить державы, но и стать причиной разлада в обществе.
Напомним, что на сегодняшний день существуют страны, в которых дети могут поменять пол без согласия родителей. Например, по данным "Газеты. ru":
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