Может ли мир не признать выборы в Госдуму и чем это грозит

Выборы в России завершены без особых эксцессов или сенсаций. Впрочем, нынешняя избирательная кампания отличается по ряду параметров от всех предыдущих.

И одно из этих отличий — отношение ряда международных организаций, которые постановили считать итоги думской кампании в нашей стране "нелегитимными".

Заранее.

До объявления всех и всяческих результатов.

В первую очередь, речь, конечно, идет о Европарламенте, принявшем еще 16 сентября резолюцию, которая рекомендует ЕС, как "правильно" относится к России. В этом документе есть следующий пункт: "воздержаться от признания российских парламентских выборов, если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права".

Это крайне интересный пассаж сразу по нескольким причинам. Во-первых, данная резолюция — действительно только "благое пожелание", поскольку ЕП — это рекомендательный орган даже на уровне Евросоюза. Россия в ЕС не входит. И поэтому для нас какие-то документы исходящие из Европарламента стоят меньше, чем бумага, на которой они написаны.

Кто собирается не признавать выборы в Госдуму.

Во-первых, политики, эксперты и журналисты Украины, у которых болит потерянный Крым, вызывает извержение вулканов голосующий Донбасс и вообще государственная политика сводится к "чтобы москали сдохли". Здесь — без комментариев.

Второй момент — это пресловутое "если" в резолюции Европарламента. Поскольку не очень понятно, на основании чьих заключений в Европарламенте будут оценивать, насколько законно прошли выборы в нашей стране. Сам ЕП к нам, естественно, своих наблюдателей не посылал.

Равно, как отказались посылать наблюдателей и в ОБСЕ. При этом, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации, Маттео Мекаччи обвинил в этом Россию.

По словам главы БДИПЧ, "решение принято из-за настойчивых требований российских властей ограничить количество наблюдателей. Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения на выборах, имеет важное значение".

Ограничить делегацию мы действительно просили, как и у иных международных организаций — поскольку сейчас есть опасность распространения коронавирусной инфекции. Но в ОБСЕ решили громко хлопнуть дверью и вообще никого не посылать.

И это решение принято в организации той самой Европы, где в порядке борьбы с коронавирусом в ряде стран людям вообще устроили принудительный комендантский час и запретили выходить на улицу под страхом штрафов в несколько тысяч евро.

Тут Европейское бюро по правам человека нарушения этих самых прав не обнаружило. Как говорится, "вы не понимаете, это другое".

К слову, включился в это своеобразное "бойкотирование" и Госдепартамент США. По поводу отсутствия наблюдателей от ОБСЕ в России выразил свои "сожаления" глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс .

Кстати, вот что интересно, на президентские выборы в тех же Штатах БДИПЧ заявляло делегацию в 500 человек. В Вашингтоне вообще без особой аргументации эту квоту "слегка" порезали. До 30-ти наблюдателей. И они "утёрлись" и поехали без всяких возражений.

Естественно, что нарушений никаких не нашли. Потом, там, правда, говорят, Капитолий "несогласные с честностью итогов выборов" граждане штурмовали. Но это ж провокаторы и "внутренние террористы", которые к демократии не имеют никакого отношения. Понимать надо!

К слову:

на американских президентских выборах вообще было всего 40 международных наблюдателей.

В России, несмотря на "бойкот" со стороны БДИПЧ ОБСЕ и Европарламента, таковых 245 из 59 стран.

Но это у нас тут "тоталитаризм" и "сплошные фальсификации" — просто потому, что "западные партнеры" так уже решили заранее.

Стоит отметить, что все эти отказы в наблюдателях и резолюции о фальсификациях, которые "непременно будут", не вызывают в российском обществе, да и в политических кругах практически никакого резонанса. Особенно от НКО-НПО, связанных с Западом и ЕС.

Ровно потому, что все эти структуры зарекомендовали себя с не самой лучшей стороны, и показали свое полное бессилие в рамках влияния на политические процессы и их объективную оценку.

Не зря руководитель комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ уже предложил "признать более 20 неправительственных иностранных организаций (НПО) нежелательными в России".

ПРИМЕРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРИЗНАНИЯ ВЫБОРОВ В МИРЕ

Впрочем, говоря о "непризнании выборов", лучше вспомнить не про США, а про Белоруссию. Прошли там выборы. Потом были народные волнения. И параллельно западное сообщество объявило "законным президентом" Тихановскую. а Лукашенко — узурпатором, которого надо свергать.

Где сейчас Лукашенко — вполне понятно. Президентствует дальше. Но где же "законный президент" Тихановская? А всё, никому больше не нужна и не интересна. Генерирует контент, что называется, из-за границы.

А еще был такой "избранный президент" Хуан Гуайдо в Венесуэле. Там вообще имела место стрельба с обеих сторон конфликта. И казалось, что сейчас Николаса Мадуро свергнут.

Но с Гуайдо получилось, примерно, как с Тихановской. Напрочь забыт потому, что сыграл свою роль. И сыграл не так хорошо, как хотелось западным кураторам.

В ряде телеграм-каналов, к слову, вспоминают и болезненную для США тему Афганистана. А также — выборов в этой стране, которые курировали США, пока не сбежали оттуда. Там Хамиду Карзаю в свое время вообще "нарисовали" порядка миллиона голосов.

Об этом знал весь мир. Но раз Штаты сказали, что все нормально… Ну, значит, все нормально и демократия. У мёртвых, а именно из них этот миллион и набирался, тоже, оказывается, есть право голоса.

И в этом контексте вполне понятна реакция российских политиков, которая сводится к каким-то даже ленивым репликам о том, что ну, не признают, их проблемы.

У нас тут куда важнее задачи стоят — действительно обеспечить честность выборов. Не для международных наблюдателей, а для своего собственного электората. И, что характерно, примерно так же относится к этой истории и пресловутый электорат.

Люди в России перестали верить в объективность наблюдателей из Штатов или ОБСЕ, или даже Европарламента.

И нет, виновата тут не "российская машина пропаганды".

Виноваты сами эти организации и государства.

Потому, что в какой-то момент стали врать настолько нагло, что добрый русский народ, глядя на них вспомнил поговорку про глаза и Божью росу.

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