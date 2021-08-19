Патрушев: если Украина не увидит уроков Афганистана, она повторит его судьбу

Очередное заседание российского Совбеза будет посвящено ситуации в Афганистане.

Как рассказал "Известиям" Николай Патрушев, на текущий момент главная задача мирового сообщества и особенно соседей полыхающей гражданской войной страны — обеспечение стабильности в регионе. Главным образом, конечно, установление контроля за потоками мигрантов, чтобы защитить соседние страны от проникновения террористов, пересекающих границы под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.

На то, что США будут заниматься проблемами Афганистана, из которого они поспешно ушли и который еще совсем недавно имел статус их основного внеблокового союзника, рассчитывать не приходится.

По прогнозам главы Совета безопасности России, похожая на афганскую ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине.

В происходящем сегодня в Афганистане во многом виновата уверенность властей Соединенных Штатов и их союзников в том, что у них там всё под контролем. Из-за этого они не видели угроз и неверно оценивали реальную обстановку, считает Патрушев.

Весь мир наблюдает, как за ошибки и просчёты американцев расплачиваются афганцы. У США же всё хорошо — для них 20-летняя война стала по-настоящему золотой жилой.

Причем тут Украина?

Как пояснил Николай Патрушев, на Украине американцы разыгрывают аналогичный афганскому сценарий:

Вашингтон привел во власть лояльных себе людей, накачивает страну оружием, молчаливо поддерживает расцветающий неонацизм, экстремизм, рост преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни. В то же время Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО. Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках.

К слову, ранее мнение, аналогичное мнению Николая Патрушева, озвучивал украинский политолог Юрий Романенко. Об этом подробнее - здесь.

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