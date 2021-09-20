В Германии объяснили, почему соглашение по "СП-2" могут пересмотреть

Власти Германии могут изменить пункты договора о магистральном газопроводе "Северный поток-2". Об этом сообщил Урс Ункауф, представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ.

По словам представителя, трудности по проекту "Северный поток-2" могут возникнуть, если у власти окажется партия "Зелёные", члены которой выступают за защиту окружающей среды. Однако, как сообщил Урс Ункауф, пересмотр возможен не только из-за экологии, но и в связи с отсутствием опыта политиков в диалоге с Россией.

"Даже если "Зелёные" не окажутся во главе коалиции, всё равно вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зелёной парадигмы", — добавил представитель, слова которого цитировали "Известия".

Ранее бывший лидер Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили назвал работу "Северного потока-2" дипломатической катастрофой. По мнению политика, власти Украины беспокоятся не без причины. Однако Саакашвили отметил, что в итоге этот проект станет полезным для Киева, поскольку чиновники захотят добывать свой газ, а также экономить его.

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