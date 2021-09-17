Медведев: Россия не опасается санкций из-за "Северного потока-2"

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится западных санкций из-за окончания строительства "Северного потока-2" и позиции по транзиту газа через территорию Украины.

По словам Медведева, за последние годы у Москвы изменились отношения с рядом стран, но Россия продолжает развиваться.

В интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle экс-президент РФ сказал, что Россия не опасается санкций со стороны Запада, связанных с газопроводом "Северный поток-2". Медведев напомнил, что страна живет под санкциями с 2014 года. За эти годы Россия продолжила развитие, а в некоторых отраслях "нарастила свои возможности", отметил он и выразил уверенность, что государство переживёт любые ограничения, введенные извне.

Зампред Совбеза РФ назвал заявления европейских и американских политиков по поводу антироссийских санкций "ритуальным танцем", исполняемым для того, чтобы признать факт реализации проекта "Северный поток-2".