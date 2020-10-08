Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""

Выборы в Госдуму пройдут в России в сентябре 2021 года. Такой вывод можно сделать из недавно прошедшей встречи президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций.

А в четверг председатель "Единой России" Дмитрий Медведев спрогнозировал, с чем придется столкнуться возглавляемой им партии во время следующей избирательной кампании.

Итоги ЕДГ и планы на будущее

Напомним, по итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования можно констатировать определенное ослабление позиций "Единой России". Правда, говорить об этом можно в основном о результатах выборов в городские советы и городские думы ряда административных центров. Если ранее во многих случаях у "ЕР" было абсолютное большинство, то сейчас просто большинство. Хотя, конечно, это повод задуматься.

В нынешней Госдуме у единороссов конституционное большинство. И принимать законы "ЕР" может не оглядываясь на мнение трех других фракций — ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. В принципе, можно предполагать, что "Единая Россия" сохранит большинство и в следующем составе нижней палаты российского парламента. Но вот будет ли оно таким же, как последние два созыва?

Дмитрий Медведев 8 октября провел встречу с выпускниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", которые стали депутатами различных уровней по итогам ЕДГ в 2020 году. И в ходе этого мероприятия поделился ожиданиями от грядущей избирательной кампании.

"Все будут против "Единой России"

Так вот, по мнению Медведева, "все будут против "Единой России" во время кампании по выборам в Госдуму в 2021 году". А потому, подчеркнул он, партия должна быть безупречна с точки зрения эффективной работы.

Поэтому, по его мнению, партия должна быть безупречна с точки зрения эффективной работы.

"В будущей кампании в Государственную думу, как собственно это было и раньше, но сейчас это будет с особой яростью выглядеть, все будут против "Единой России" здесь даже нечего на это обижаться или негодовать, это естественно. Если партия правящая, если партия достаточно давно стоит у власти, то, естественно, все ее будут пробовать на зуб, все будут стараться выстроить фронт борьбы с ней", — подчеркнул Медведев. И добавил, что "в этом плане мы должны быть безупречны, мы должны показывать высокоэффективную работу".

По его мнению, во время пандемии коронавируса именно "Единая Россия" была единственной партией, которая вела себя как ответственная политическая сила — "ведь когда сложно или опасно, только наши волонтеры были".

"Понятно, политические технологии можно организовать, но ходить от дома к дому, от двери к двери — это только наша партия смогла сделать", — сказал он, поблагодарив всех партийных волонтеров.

Вообще же, полагает председатель "Единой России", "нам нечего бояться никакой конкуренции — ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов". По словам Медведева, нужно относиться с уважением к идеям конкурентов, анализировать их и "наматывать на ус, но бояться не надо".

До начала избирательной кампании еще довольно много времени. Пока очевиден акцент на том, что только "Единая Россия" ведет себя как ответственная политическая сила. Будет ли этого достаточно для успеха на выборах в Госдуму — вопрос открытый.