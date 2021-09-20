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Саакашвили смотрит вдаль и видит: Северный поток будет-таки полезен Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-президент Грузии и экс-губернатор украинской Одесской области, сегодня возглавляющий исполком Нацсовета реформ Незалежной Михаил Саакашвили считает, что запуск "Северного потока — 2" станет "крупной дипломатической геополитической катастрофой".

Саакашвили смотрит вдаль и видит: Северный поток будет-таки полезен Украине

Своим видением ситуации политик поделился в интервью для польского новостного канала Energetyka24.

По словам Саакашвили, он всецело разделяет "обеспокоенность" властей Украины и считает, что СП — 2 является "очень опасной штукой" для Киева. Но только "в краткосрочной перспективе".

"Если газопровод всё же будет запущен, то в случае нападения России на Украину весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, — предрёк одиозный политик. — Но в долгосрочной перспективе "Северный поток — 2" может принести выгоду Украине, у которой достаточно собственного газа… И запуск СП-2 наконец-то смотивирует украинцев начать его (газ -прим.ред) добывать. А заодно и научаться газ экономить".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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