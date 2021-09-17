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Зеленский создал спецкоманду по противодействию Северному потоку-2

Мир » Бывший СССР » Украина

Пока власти европейских стран лихорадочно ищут способы сдержать галопирующие цены на газ, а аналитики разного уровня в один голос говорят, что единственный способ спасти положение — запуск газопровода СП-2, на Украине продолжают думать, как бы этого не допустить.

Для этого Владимиром Зеленским даже создана специальная рабочая группа, в задачи которой входит генерация идей "по нейтрализации рисков от реализации "Северного потока — 2".

 

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток — 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков", — написано в сообщении на сайте президента Украины.

 

©сайт президента Украины, автоматический перевод ЯндексПереводчик

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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