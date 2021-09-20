Не о чем говорить: Париж отменил встречу министров обороны Франции и Британии

Двусторонний саммит министров обороны Франции и Великобритании отменён Парижем из-за создания альянса по безопасности AUKUS.

Об этом сообщили в воскресенье несколько СМИ, в том числе AFP, Reuters и The Guardian со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Неназванные источники в Министерстве обороны Франции указали, что "запланированная на эту неделю встреча в Лондоне не состоится из-за отмены Францией".

Со своей стороны, бывший сотрудник Службы национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс подтвердил, что встреча "перенесена на более поздний срок".

Первоначально встреча между министром Франции Флоренс Парли и ее британским коллегой Беном Уоллесом была запланирована на эту неделю. Однако Париж принял бы такое решение ввиду расторжения контракта на поставку обычных подводных лодок с Канберрой, которая объявила о новом трёхстороннем соглашении.

Ранее Франция вызвала на консультации своих послов в США и Австралии по той же причине.

Напомним, что сотрудничество между Австралией, США и Великобританией предусматривает, в частности, что Вашингтон поможет Австралии технологиями, необходимыми для оснащения атомных подводных лодок.