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Не только подлодки: США полномасштабно "вползают" в Австралию

Мир

Новый оборонный договор Австралии с США и Великобританией будет включать в себя мощную поддержку, благодаря размещению военной авиации США в дополнение к согласованным атомным подводным лодкам.

Не только подлодки: США полномасштабно "вползают" в Австралию

Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, назвавший договор AUKUS знаком "общей приверженности страны обеспечению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе сейчас и в будущем”.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Блинкен особо отметил, что США обеспокоены экономическим давлением Пекина на Австралию. Но теперь, по его словам, всё будет "иначе", потому что в рамках AUKUS будет проводиться "укрепление совместного потенциала и взаимодействия в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий, обмена информацией, промышленных баз, а также цепей поставок".

"Первый проект, который будет реализован в рамках договора — поставка атомных подводных лодок в Австралию.

В дополнение к этому США обеспечат ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, укрепляя ее противовоздушную оборону", — заявил министр обороны Питер Даттон.

А на Францию "забили"

В ответ на вопрос о заявлениях Франции, которая в результате образования AUKUS лишилась крупного контракта с Австралией, Блинкен заявил, что США вместе с европейскими союзниками играет важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе и надеется на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, ЕС, а никакой "региональной пропасти", разделяющей интересы Вашингтона и его союзников на самом деле нет.

"Франция, в частности, является жизненно важным партнером по этому и многим другим вопросам, охватывающим многие поколения, и мы хотим найти все возможности для углубления нашего трансатлантического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире”, — настаивал Блинкен.

Однако, Франция с ним категорически не согласна:

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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