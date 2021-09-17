Новый оборонный договор Австралии с США и Великобританией будет включать в себя мощную поддержку, благодаря размещению военной авиации США в дополнение к согласованным атомным подводным лодкам.
Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, назвавший договор AUKUS знаком "общей приверженности страны обеспечению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе сейчас и в будущем”.
Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Блинкен особо отметил, что США обеспокоены экономическим давлением Пекина на Австралию. Но теперь, по его словам, всё будет "иначе", потому что в рамках AUKUS будет проводиться "укрепление совместного потенциала и взаимодействия в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий, обмена информацией, промышленных баз, а также цепей поставок".
"Первый проект, который будет реализован в рамках договора — поставка атомных подводных лодок в Австралию.
В дополнение к этому США обеспечат ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, укрепляя ее противовоздушную оборону", — заявил министр обороны Питер Даттон.
В ответ на вопрос о заявлениях Франции, которая в результате образования AUKUS лишилась крупного контракта с Австралией, Блинкен заявил, что США вместе с европейскими союзниками играет важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе и надеется на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, ЕС, а никакой "региональной пропасти", разделяющей интересы Вашингтона и его союзников на самом деле нет.
"Франция, в частности, является жизненно важным партнером по этому и многим другим вопросам, охватывающим многие поколения, и мы хотим найти все возможности для углубления нашего трансатлантического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире”, — настаивал Блинкен.
Однако, Франция с ним категорически не согласна:
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