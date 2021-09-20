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Северная Корея: США развязывают гонку ядерных вооружений

Мир

Утром в понедельник в скандал между Францией и вновь созданным альянсом AUKUS вмешалась Северная Корея. Пхеньян выступил с критикой коалиции между Великобританией, США и Австралией, предупредив, что "пакт вызовет гонку вооружений в регионе".

Северная Корея: США развязывают гонку ядерных вооружений

"Речь идёт о крайне нежелательных и опасных действиях, которые нарушат стратегическое равновесие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развернут цепную гонку ядерных вооружений", — цитирует государственное СМИ, агентство KCNA, начальника секции иностранных новостей северокорейского Департамента печати и информации.

Кроме того, из Пхеньяна указали на Вашингтон как на "главного ответчика за разрушение международной системы ядерного нераспространения", ссылаясь тем самым на ключевой момент соглашения, в котором говорится, что США предоставят Австралии технологии, необходимые для строительства атомных подводных лодок.

"Отношение США к двойной игре, которое становится всё более выраженным после появления новой администрации, подрывает общепринятые международные нормы и порядок и серьёзно угрожает глобальному миру и стабильности", — заявил высокопоставленный чиновник.

Параллельно он заявил, что Северная Корея планирует продолжать наращивать свой национальный оборонный потенциал, особенно с учётом сложившейся ситуации. Кроме того, Пхеньян пообещал принять соответствующие меры в случае, если альянс "окажет минимальное неблагоприятное влияние на безопасность" страны.

Напомним, что в минувшую среду было объявлено о создании трёхстороннего альянса между США, Великобританией и Австралией, что привело к прекращению Канберрой программы поставок обычных французских подводных лодок.

Теперь Австралия надеется получить до восьми подводных лодок с ядерным двигателем, настаивая на своей приверженности ядерному нераспространению, поскольку она не планирует обладать таким оружием.

США же со своей стороны строят более стратегические планы:

Не только подлодки: США полномасштабно "вползают" в Австралию

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Америка уже не та
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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