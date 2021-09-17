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Франция избавились от лидера ИГ*, чтобы скрыть свои преступления

Мир » Европа » Евросоюз

Лидер Эммануэль Макрон заявил, что французские солдаты ликвидировали предводителя террористической организации "Исламское государство* в Большой Сахаре". Аднан Абу Валид ас-Сахрауи погиб, когда военные уезжали из Мали без победы над экстремистами, с которыми бились много лет.

Франция избавились от лидера ИГ*, чтобы скрыть свои преступления

В этом году президент Эммануэль Макрон объявил окончание операции "Бархан". По словам экспертов, в ходе миссий террористы использовали военных для своей политической выгоды. Российский политик и военный Франц Клинцевич отметил, что Ас-Сахрауи мог быть прикрытием французов. С помощью него они вывозили ресурсы и регулировали наркотрафик. Однако после завершения "Бархана" Ас-Сахрауи стал бесполезным в глазах властей.

"Многие опасаются всякого рода последствий. 21-й век — информации столько, что достаточно небольших объективных данных, чтобы новость стала сенсацией. Я думаю, что в этой связи сейчас очень многие будут обеспокоены своими имиджевыми потерями, что могут вскрыться многие неблаговидные вещи, будут зачищать следы", — объяснил Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

Также он подчеркнул, что тайное всё равно станет явным. По данным специалиста, власти Франции, которые всегда любили чужие территории, давно распространяли своё влияние на Африку.

* Запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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