Франция оставит Мали один на один с боевиками

Руководство Франции готовится свернуть свои военные базы на севере Мали. Такое заявление сделал французский лидер Эммауэль Макрон по итогам совещания с главами стран региона Сахель (Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада).

После более чем восьми лет присутствия французский войск в Мали, затраченных колоссальных сумм и гибели 50 солдат в боях, операция "Бархан" бесславно завершается.

"Мы начнем закрывать эти базы в Мали в конце этого года, во втором квартале", — заявил президент Франции.

Завершить закрытие военных объектов в населенных пунктах Кидаль, Тессали, и Тимбукту планируется в начале 2022 года.

"Борьба против исламистских группировок в Сахеле, это не только задача африканских стран, но это и наша борьба. И мы останемся с вами. Но продолжать участвовать в этой борьбе, это значит и адаптироваться к новым условиям — и Франция неоднократно делала это со времени начала ею военных действий в Мали в январе 2013 года", — сказал Макрон.

Этим решением французские власти фактически признали провал операции в африканской стране. Долгие годы население Франции поддерживало операцию против боевиков в Сахеле, но, по результатам опросов, проведенных в начале этого года, противников миротворческой миссии стало больше ее сторонников.

Также следует отметить, что, несмотря на присутствие в регионе более пяти тысяч французских военных, за год в Мали произошло два госпереворота. Последний состоялся в ночь на 25 мая. В результате чего был арестован президент, премьер-министр и министр обороны временного правительства.

Нестабильная политическая ситуация крайне негативно отражается на гражданах и на возможности государства обеспечивать людям спокойную, а главное безопасную жизнь. Террористы регулярно нападают на населенные пункты и местных военных.

До недавнего времени подобная ситуация наблюдалась в еще одной стране региона — Центральноафриканской Республике. Долгие годы страна страдала от столкновений вооруженных группировок, поскольку местная армия была попросту не в состоянии прекратить хаос. В конце 2020 года группировки объединились вокруг бывшего президента страны Франсуа Бозизе, чтобы силой захватить власть.

Госпереворот в ЦАР удалось предотвратить. Вооруженные силы благодаря помощи российских инструкторов отбили наступление группировок на столицу страны Банги, а в результате развернутой операции освободили большую часть территории, ранее захваченной радикалами. Россияне, которых на Западе связывают с "ЧВК Вагнера", организовали обучение для силовых структур республики. В крайне сжатые сроки специалисты из РФ вывели профессиональную подготовку армии на новый уровень. Разгром боевиков обеспечил безопасность и стабильную общую ситуацию.

Африканские СМИ неоднократно отмечали, что население Мали предлагает властям перенять опыт Банги в преодолении проблем с боевиками. После майской смены власти люди выходили на улицы с российскими флагами, в надежде, что руководство страны договорится об оказании помощи по примеру ЦАР. Уход французских войск оставит местных силовиков один на один с вооруженными бандитами. Люди считают, что частые государственные перевороты и систематические атаки радикалов можно прекратить только при наличии крепкой и профессиональной армии.