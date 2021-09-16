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Убийство лидера ИГ* Макрон назвал "крупным успехом"

Происшествия

О том, что французские войска нейтрализовали лидера группировки "Исламское государство в Большой Сахаре" Аднана Абу Валид аль-Сахрауи, Эммануэль Макрон написал в своём аккаунте Twitter.

Убийство лидера ИГ* Макрон назвал "крупным успехом"

"Это ещё один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", — сообщил Макрон.

"Исламское государство в Большой Сахаре"* является "веткой" главного радикального движения ИГИЛ*.

Ранее в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых в подготовке терактов. Во время обыска у членов радикальной организации "Исламское государство"* нашли оружие, боевые заряды, бомбы и всю необходимую атрибутику, чтобы изготавливать устройства.

В эксклюзивном интервью востоковед рассказал Pravda. Ru, какова вероятность масштабного возращения ИГИЛ* в Россию, а также почему не нужно путать радикальные движения "Исламское государство" и "Талибан"*.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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Как работают вербовщики ИГИЛ - откровенный рассказ эксперта
Автор: Екатерина Широкова
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