В США заявили, что новое российское оружие может уничтожить любую цель

Недавно в России разработали новейшую тяжёлую огнемётную систему (ТОС-2 "Тосочка"). По словам журналиста Себастьена Роблина, теперь многие американцы убеждены, что это оружие способно уничтожить танки США.

Он подчеркнул: изобретение может поражать любые цели шквалом огня. При этом обозреватель указал, что российская сторона сегодня активно организует испытания ТОС-2. Если сравнивать с предыдущими огнемётами, произведёнными в РФ, новая система представляет собой более массивное и современное сооружение, установленное на колёсное шасси.

Жители США отмечают огромное сходство "Тосочки" с "Катюшей", которую советские войска использовали во время Великой Отечественной войны, передаёт The National Interest.

"Броня у "Тосочки слабее, чем у предшественников, но она может обрушить на противника мощнейший шквал огня", — считает Роблин.

Благодаря наводящим механизмам и встроенному алгоритму управления огнём ТОС-2 может быстро разрушить укрепления оппонентов. Американцы называют новое российское оружие "смертоносным".

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