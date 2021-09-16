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В Киеве рассказали, как Украина готовится к "вооружённой агрессии" от России

Мир » Бывший СССР » Украина

Представители Государственной пограничной службы Украины сообщили на официальном сайте, что в Сумской области власти укрепляют границу, особенно с Россией, поскольку Москва может атаковать чужие территории.

В Киеве рассказали, как Украина готовится к "вооружённой агрессии" от России

На сайте ведомства можно увидеть кадры, как военные с помощью техники роют рвы. Таким образом Киев надеется избежать передачу незаконных предметов и веществ через границу, а ещё не допустить миграционный кризис. Представители отметили ещё одну цель работы:

"Обустройство противотранспортных заграждений на направлениях, которые несут угрозу, с последующим добавлением других элементов".

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Independent возмущался недостаточным финансированием для укрепления границ страны. Министр заявил, что поскольку у Минска и Москвы наладились отношения, президент Александр Лукашенко может направить миграционный поток на Украину и вызвать тем самым кризис.

Также напомним, что в США задумались о передаче Украине системы ПРО "Железный купол".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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