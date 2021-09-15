США может предоставить Украине "Железный купол" для защиты от России

В США предложили предоставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Авторы законопроекта отметили, что военную технику можно продать или передать просто так. Не исключено, что подобную помощь российские власти могут расценить как провокацию.

Например, в России негативно отреагировали на противоракетную оборону США в Румынии, поскольку решили, что эту технику можно использовать для наступления. Однако Америка и НАТО доказали обратное.

По словам источника из Конгресса, правительство США должно предоставить ПРО "Железный купол" Украине, так как у Киева слишком мало подобных средств для нейтрализации опасности, якобы исходящей от Российской Федерации.

Также в Палате представителей заявляли, что Вашингтону надо помочь украинской обороне ещё до передачи противоракетной системы. На этой уйдёт 275 миллионов долларов.

Как написали журналисты Politico, поправку внёс конгрессмен Скотт Франклин, её одобрили обе партии.

Напомним, что 14 сентября в Страсбурге обсудили доклад Европарламента о сдерживании нашей страны.

"ЕС вместе с НАТО и международными партнёрами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за её пределами", — пояснили суть документа политики.

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