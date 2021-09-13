В Европарламенте назвали условие для непризнания новой Госдумы РФ

Члены Европейского парламента обнародовали доклад о "сдерживании России". Депутаты убеждены, что державам необходимо укреплять оборону, а также не давать нашей стране вмешиваться во внутренние дела других государств.

По словам создателей документа, Евросоюзу надо увеличить санкции из-за незаконных выборов в Крыму, игнорирования минских соглашений. Для этого, как указали авторы, необходима помощь Вашингтона.

"ЕС вместе с НАТО и международными партнёрами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за её пределами", — отметили в тексте, который цитировали журналисты РИА Новостей.

Также депутаты Европарламента отметили, что члены Евросоюза должны отреагировать на возможные фальсифицированные российские выборы в Госдуму в этом году. В таком случае европейские политики не признают новый парламент.

Этот доклад обсудят 14 сентября на пленарной сессии во Франции, в Страсбурге. 16 сентября мировая общественность узнает результаты голосования по принятию этого документа.

Ранее руководитель МИД России Сергей Лавров оценил отношения России и Евросоюза как плачевные. По словам министра, в этом виноват Брюссель.

"Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России. Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом", — заявлял российский политик.

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