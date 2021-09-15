Украина получит от ЕС помощь в размере 600 млн евро

Транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро получит Украина.

О решении Еврокомиссии выделить помощь Киеву сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я приветствую решение Европейской комиссии предоставить Украине второй транш в размере 600 млн евро. Я благодарен ЕС, Урсуле фон дер Лейен, Валдису Домбровскису за оптимистичную оценку реформ, проводимых Украиной. Это свидетельство того, что Украина и ЕС солидарны в преодолении вызовов, борьбе с COVID-19", — написал в Twitter глава государства.

Напомним, в начале сентября о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере более 45 млн долларов заявили США.

Как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, выделяемые Киеву средства предназначаются для поддержки 3,4 млн украинцев, в том числе для пострадавших в результате конфликта в Донбассе.

По словам госсекретаря, деньги пойдут на обеспечение нуждающихся продуктами питания, жильём, медицинской помощью и психологической поддержкой.

Энтони Блинкен выразил надежду, что выделенная гуманитарная помощь поможет воссоединению членов семей, которые оказались разлучены в результате конфликта в Донбассе.

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