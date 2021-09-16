США не намерены помогать Киеву в войне с Россией

Бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст порекомендовал Киеву не рассчитывать на помощь США в возможном вооружённом столкновении с Россией.

"На технику может рассчитывать, но не на американских солдат", — заявил дипломат.

Более того, по мнению дипломата, Украина не только не получит помощь Соединённых Штатов Америки в вооружённом конфликте с Российской Федерацией, но и членство в НАТО в ближайшие 10 лет, сообщает РИА Новости.

"Я не вижу членства для Украины через пять и даже через десять лет", — ответил Хёрбст на вопрос журналистов о возможном вхождении Украины в НАТО.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не представляет угрозы ни для одного из государств, но при этом не оставит без внимания потенциальную угрозу извне.

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