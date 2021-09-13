О судьбе задержанного Франчетти высказался политолог

В Чехии 12 сентября задержали гражданина нашей страны и активиста "Крымской весны" Александра Франчетти. По данным правоохранителей, ордер на арест выдали власти Украины. Журналисты Pravda.Ru поговорили с политологом Владимиром Баркановым и узнали, что ждёт россиянина.

Глава группы по правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов говорил, что Александра Франчетти экстрадируют на Украину и убьют. Специалист Владимир Барканов не поддержал такое мнение. Он объяснил свою позицию следующими причинами:

россиянина будет защищать адвокат;

помогут консульская и посольская службы.

"Я полагаю, что в этой республике наши МИДовские службы должны себя проявить и показать, чтобы, конечно, человека не выдворять, не передавать. И если даже говорить о каком-то судилище, чтобы оно не было политическим", — заявил эксперт.

Владимир Барканов подчеркнул, что Александр Франчетти помог вернуть Крым к берегам своей родины. По мнению политолога, этот человек поддерживал жителей полуострова, которые сделали свой выбор.

Как написали журналисты ТАСС, сейчас чешская сторона предоставила арестованному активисту адвоката. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить основания задержания Франчетти.

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