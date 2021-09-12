В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти

Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти. Он участвовал в "Крымской весне", то есть в присоединении полуострова к нашей стране.

Сегодня в столичном аэропорту Чехии арестовали гражданина России Александра Франчетти. Причиной послужил международный орден, который оформили украинские власти. Пресс-секретарь посольства Николай Брякин в беседе с ТАСС добавил:

"Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного".

Глава группы по правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов прокомментировал инцидент. Политик заявил, что таким образом власти Чехии пытаются угодить украинским неонацистам, а также подтвердить включение России в перечень недружественных стран.

"Ему грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть", — сказал Александр Молохов журналистам РИА Новостей.

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