В Крыму появится туристический маршрут по событиям Крымской весны

Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"пользуется большой популярностью у туристов. Им уже воспользовались более 1,5 млн человек. Данный проект даже был удостоен премии National geographic.

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что в Крыму будут разработаны новые туристические маршруты.

"В частности, появятся туристические маршруты по "императорскому" Крыму, по событиям Крымской весны. Последний уже стал популярен среди туристов", — констатировал министр.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Евпатории обсудили планы на курортный сезон 2020.