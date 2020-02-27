Межрегиональный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"пользуется большой популярностью у туристов. Им уже воспользовались более 1,5 млн человек. Данный проект даже был удостоен премии National geographic.
Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что в Крыму будут разработаны новые туристические маршруты.
"В частности, появятся туристические маршруты по "императорскому" Крыму, по событиям Крымской весны. Последний уже стал популярен среди туристов", — констатировал министр.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Евпатории обсудили планы на курортный сезон 2020.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.