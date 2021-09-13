Литовские власти ужесточили ограничения для людей без прививки против "ковида". Таким образом правительство намеревается увеличить темпы вакцинации.
По новому закону люди без "паспорта возможностей" не могут:
Как написали журналисты ТАСС, в Литве с этого дня руководители имеют право отстранять сотрудников без документов о прививке от COVID-19.
"Паспорт возможностей" может быть в цифровом и бумажном видах. Помимо вакцинированных граждан, его получают люди, которые переболели и сформировали нужное число антител, прошли тест на инфекцию. Его теперь делают только в частных клиниках. Результаты действуют 48 часов.
Напомним, что в Литве планировали запретить людям без прививки ездить в общественном транспорте и ходить в больницы. От этих идей отказались.
Ранее в Грузии вернули работу общественного транспорта из-за улучшений в эпидемиологической обстановке. Прежде с 14 августа не функционировали:
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