Эксперты Роспотребнадзора назвали варианты COVID-19, циркулирующие в РФ

В Роспотребнадзоре сообщили, какие варианты коронавирусной инфекции сейчас выявляют на территории РФ. По словам специалистов, самым распространённым по-прежнему считается штамм "дельта" и несколько ответвившихся от него отдельных линий.

Глава группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская объяснила, что вариант "дельта" (В.1.617.2) представляет собой некий ствол, от которого берут начало несколько ветвей, например, AY.1, AY.2 и другие, передают "Известия".

Также у пациентов в России подтверждаются вирусы линий AY.6 и AY.10, однако встречаются они довольно редко.

Наиболее часто лаборанты выявляют субвариант штамма "дельта" AY4. Как отмечает Сперанская, этот же вирус "захватил" другие мировые державы. Сегодня он преобладает в Великобритании и Австралии. Его впервые обнаружили в мире 15 сентября 2020 года.

Добавим, всего в РФ зарегистрировано свыше семи миллионов случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии скончались 192 749 человек, вылечились 6 389 657 жителей.

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