СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Ухане

США выделяли средства на исследования коронавирусов в китайском Ухане, где потом произошла первая в мире вспышка COVID-19.

Как сообщает интернет-издание The Intercept со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении документацию, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выделял гранты на эти цели.

Размер гранта на исследование коронавирусов летучих мышей составил более 3 млн долларов.

В числе грантополучателей оказался Уханьский институт вирусологии. Сообщается, что ему выделили 599 тысяч долларов, которые пошли на финансирование работ по выявлению и изменению коронавирусов летучих мышей, которые могут заразить человека.

По информации издания, в описании гранта признавалось, что предполагаемые исследования сопряжены с большим риском заражения атипичной пневмонией или другими инфекционными заболеваниями «при работе в пещерах с высокой плотностью летучих мышей над головой и возможностью вдыхания фекальной пыли».

Напомним, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса —SARS-CoV-2. В конце января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку ЧС в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение, в марте – пандемией.

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