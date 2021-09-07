Денис Проценко спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ осенью

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России возможен в конце сентября — начале октября, считает главврач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Мы говорим об этом по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ", — пояснил врач в беседе с E1. RU.

По его словам, предпосылками для ухудшения ситуации с вирусными инфекциями в стране являются возвращение людей из отпусков и начало учебного года.

Денис Проценко напомнил, что единственным эффективным способом профилактики COVID-19 является вакцинация.

Ранее о возможном росте заболеваемости коронавирусом осенью предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в этот сезон каждый год происходит всплеск инфекционных вирусных заболеваний. Обычно он наблюдается во второй декаде сентября.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что в этом году в случае соблюдения санитарных и противоэпидемических правил подъем заболеваемости вирусными инфекциями в России будет ниже, чем в предыдущем.

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