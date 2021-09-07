В Киеве протестующие потребовали возобновить авиасообщение с Белоруссией

В столице Украины у здания Верховной рады состоялся митинг в поддержку возвращения воздушное сообщения с соседней Белоруссией. Участие в акции приняли несколько сотен человек.

Митингующие у стен рады скандировали "Откройте небо", а в руках держали плакаты с надписями: "Белорусы, прилетайте в Киев, ждём!", "Украина + Беларусь = любовь" и другими.

Украинские националисты уверены, что прошедший митинг – ни что иное, как элемент гибридной войны, и его участникам в стране не место.

"Гибридная война так и выглядит", - написал в соцсети в прошлом спикер "Правого сектора"*, экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза. "Чемодан-вокзал-Минск, какие проблемы? Но нет, отчего-то хотят любить усатого таракана на расстоянии", - прокомментировал акцию пользователь по имени Константин Зализняк.

Напомним, с конца мая воздушным судам, зарегистрированным в Белоруссии, запрещено влетать в воздушное пространство Украины.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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