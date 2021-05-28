Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии

Правительство Украины утвердило запрет для белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство страны. Ограничения вступают в силу с полуночи 29 мая.

Белорусские самолёты не только не смогут садиться в аэропортах Украины, но и использовать воздушное пространство страны для пролёта. Кабмин дал поручение "Украэроруху" и министерству инфраструктуры обеспечить выполнение решения.

Также МИД Украины получил задание сообщить о решении властям Белоруссии.

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с бортом Ryanair. Но до 29 мая белорусским самолётам был разрешён транзит.

Инцидент с бортом Ryanair

23 мая самолёт, которым из Афин в Вильнюс летел бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, был принудительно посажен в Минске. Оппозиционер задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Страны ЕС выступили с заявлением, в котором назвали действия властей Белоруссии "государственным терроризмом". Большинство стран Европы закрыло авиасообщение с республикой.