Правительство Украины утвердило запрет для белорусских авиакомпаний использовать воздушное пространство страны. Ограничения вступают в силу с полуночи 29 мая.
Белорусские самолёты не только не смогут садиться в аэропортах Украины, но и использовать воздушное пространство страны для пролёта. Кабмин дал поручение "Украэроруху" и министерству инфраструктуры обеспечить выполнение решения.
Также МИД Украины получил задание сообщить о решении властям Белоруссии.
С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с бортом Ryanair. Но до 29 мая белорусским самолётам был разрешён транзит.
23 мая самолёт, которым из Афин в Вильнюс летел бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, был принудительно посажен в Минске. Оппозиционер задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Страны ЕС выступили с заявлением, в котором назвали действия властей Белоруссии "государственным терроризмом". Большинство стран Европы закрыло авиасообщение с республикой.
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