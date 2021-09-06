Фронт национального сопротивления Афганистана заявил о переходе к партизанской войне против талибов*.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Фронта Али Маисама Назари, силы сопротивления отступают в горы, откуда планируют продолжать борьбу с боевиками, захватившими власть в Афганистане.
Ранее лидер Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд обратился к афганцам с призывом противостоять талибам*.
"Где бы вы ни были, за границей или в стране, призываем вас начать всеобщее восстание в целях освобождения и прославления нашей родины. Восстаньте каждый, как можете", — заявил лидер Фронта национального сопротивления Афганистана.
Он отметил, что в противном случае Афганистан рискует оказаться изолированным политически и экономически, "отстающим, тёмным и далёким от какой-либо культуры".
Масуд заявил, что вместе с талибами* против афганцев в Панджшере воюют иностранцы.
"Фронт сопротивления будет продолжать борьбу до последней точки, до освобождения Афганистана и победы народа", — заявил лидер Панджшерского сопротивления.
*"Талибан" — организация запрещена в РФ
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