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СМИ: военные мятежники задержали президента Гвинеи

Мир

Портал Guinee News сообщил, что устроившие госпереворот в Гвинее мятежники задержали президента Альфу Конде.

Главу государства задержали силы спецназначения, которыми руководит служивший во французском Иностранном легионе полковник Мамади Думбуя.

Также военные мятежники задержали ряд высокопоставленных чиновников Гвинеи.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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