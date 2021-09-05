Портал Guinee News сообщил, что устроившие госпереворот в Гвинее мятежники задержали президента Альфу Конде.

Главу государства задержали силы спецназначения, которыми руководит служивший во французском Иностранном легионе полковник Мамади Думбуя.

Также военные мятежники задержали ряд высокопоставленных чиновников Гвинеи.

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