Зеленский предложил США вложить в украинский газ 28 миллиардов долларов

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram перечень проектов, которые президент Владимир Зеленский продемонстрировал во время своего визита в Америку. Среди них — предложение американцам инвестировать в нефтегазовую промышленность 28 миллиардов долларов.

По словам Алексея Гончаренко, украинский лидер попросил у США более 28 миллиардов долларов на создание LNG-терминала. Исходя из плана, эта страна также станет поставщиком природного газа.

Кроме того, Украина с помощью американских инвесторов планировала отказаться от угольных электростанцией, которые остались в прошлом. На эту задумку отвели 25 миллиардов долларов.

"Зеленский хочет, чтобы Amazon, Google и Microsoft построили на Украине масштабные дата-центры, принять участие в лунной программе НАСА, построить киевскую окружную дорогу и создать фонд фондов для IT-проектов", — поделился задачами президента Алексей Гончаренко.

Политики из "Оппозиционной платформы — За жизнь" негативно оценили встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. Депутат Николай Скорик отметил, что главнейший вопрос для страны — прекращение огня в Донбассе — практически не затронули.

"Мне стыдно за нынешний уровень Украины на международной арене", — признался Скорик, слова которого цитируют "Вести".

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