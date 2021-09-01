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Посол Афганистана: "Талибан"* — это разношёрстная группировка террористов

Мир

Движение "Талибан"* — это настолько разношёрстная группировка, что сразу трудно понять, какой веры придерживаются эти люди, уверен посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Посол Афганистана: "Талибан"* — это разношёрстная группировка террористов

По его словам, в эту группировку вошли представители всех без исключения международных террористических организаций.

"Все эти организации входят в список запрещённых во всех странах мира сообществ", — уточнил Агбар.

В интервью РИА Новости он отметил, что той единой группировки, которая существовала лет 25 тому назад, уже нет, поэтому сейчас это отдельные группы людей, называющих себя талибами*.

"Смешно и одновременно горько наблюдать за тем, что они декларируют, что пришли для восстановления мира, при этом не соглашаясь на мирные переговоры", — уверен посол.

Движение "Талибан"* активизировало свою деятельность в начале прошедшего месяца, а 15 августа они захватили столицу Афганистана Кабул, заставив часть местного населения и представителей других государств бежать из страны.

* Запрещенная в России террористическая организация

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Армия талибов захватила Афганистан. Под ударом Таджикистан!
Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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