Талибы запретят музыку в Афганистане

Афганским женщинам тоже не стоит расслабляться.

Представитель движения Талибан* Забихулла Муджахид заявил в интервью изданию The New York Times, что группировка планирует запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане.

По словам Муджахида, талибы* надеются на то, что им удастся убедить население страны мирным путем:

Музыка запрещена в исламе.

Муджахид также опроверг сообщения СМИ о том, что Талибан* мстит своим противникам и ответил на вопрос о правах женщин в Афганистане. Он не исключил, что когда-нибудь афганские женщины вернутся к своим повседневным делам.

Кроме того Муджахид заверил прессу, что афганцы, пытающиеся покинуть страну с загранпаспортами и визами, смогут без проблем попасть в кабульский аэропорт и гарантировал безопасность переводчикам и иным лицам, работавшим на американских военных, заметив, что талибы* недовольны действиями США по эвакуации людей из Афганистана.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что США передали талибам* "расстрельный список" афганцев.

*террористическая организация, запрещенная в России

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