Данная мера была предпринята для ускорения процесса эвакуации людей из Афганистана.
Издание Politico сообщило, что США представили "Талибану"* список американских и афганских граждан, которых они собираются эвакуировать из Кабула.
Источники в Минобороны рассказали Politico, что данная мера была предпринята для ускорения процесса эвакуации людей из Афганистана, но с таким подходом согласились далеко не все. Многие военные выразили недовольство, заявив, что этот шаг представляет опасность жизням людей:
Они просто занесли всех этих афганцев в расстрельный список.
На прошедшем 26 августа брифинге президент США Джо Байден заверил, что у него нет точных данных, подтверждающих наличие подобных списков. Также он отметил, что иногда американские военные вынуждены контактировать с талибами* для пропуска отдельных граждан.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан.
* Террористическая организация, запрещённая в России
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Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.