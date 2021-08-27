США передали талибам* "расстрельный список" афганцев

Данная мера была предпринята для ускорения процесса эвакуации людей из Афганистана.

Издание Politico сообщило, что США представили "Талибану"* список американских и афганских граждан, которых они собираются эвакуировать из Кабула.

Источники в Минобороны рассказали Politico, что данная мера была предпринята для ускорения процесса эвакуации людей из Афганистана, но с таким подходом согласились далеко не все. Многие военные выразили недовольство, заявив, что этот шаг представляет опасность жизням людей:

Они просто занесли всех этих афганцев в расстрельный список.

На прошедшем 26 августа брифинге президент США Джо Байден заверил, что у него нет точных данных, подтверждающих наличие подобных списков. Также он отметил, что иногда американские военные вынуждены контактировать с талибами* для пропуска отдельных граждан.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в США возмущены шуткой Байдена про Афганистан.

* Террористическая организация, запрещённая в России