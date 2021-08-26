В Киеве обиделись на Меркель

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев был пустым, а сама она пыталась подкупить украинцев.

По словам Пристайко, украинские власти думали, что Меркель займет позицию Украины по "Северному потоку-2", но канцлер не назвала проект политическим.

Экс-глава МИД оценил риторику Меркель в беседе с Путиным. Их разговор вращался вокруг экономики и денег.

"Нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать", — подчеркнул Пристайко.

Экс-министра обидело то, что на встрече с Зеленским Меркель ничего не сказала ни о принятии в НАТО, ни об интеграции в ЕС.

В воскресенье, 22 августа канцлер ФРГ встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Сторонам не удалось договориться ни о чем.

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