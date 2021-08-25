США эвакуировали из Кабула 88 тысяч человек

Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор заявил, что с 14 августа США вывезли из Афганистана 88 тысяч человек.

По словам представителя американского оборонного ведомства, Пентагон продолжит эвакуацию, однако в последние несколько дней до 31 августа приоритет будет отдаваться вывозу военных и оборудования. Это не значит, что гражданским будет оказано в эвакуации, просто часть транспортных вертолетов уже зарезервирована для военных.

Тейлор отметил, что Вашингтон рассчитывает сохранить максимальное количество военных в аэропорту Кабула как можно дольше.

На сегодняшний день боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) держат под контролем все наземные пограничные переходы из Афганистана. Военные США и других стран НАТО удерживают кабульский аэропорт, чтобы страны эвакуировали сотрудников посольств и работавших на иностранных дипмиссиях афганцев.

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