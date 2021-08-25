Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии

В Белоруссии преподавателя истории и обществознания приговорили к полутора годам колонии. Причина — Андрей Петровский продемонстрировал одиннадцатиклассникам ролик "Конституция ушла в проституцию!", в котором использовали экстремистский логотип и оклеветали белорусского президента Александра Лукашенко.

47-летнего учителя Андрея Петровского судили по статье "клевета в отношении президента". По словам прокурора Андрея Клышевича, педагог показывал детям сведения, которые порочат Александра Лукашенко. На записи его называли "кровавым диктатором". Преподаватель отказался признавать вину. Его отправили в колонию на полтора года.

Педагогический стаж Андрея Петровского — почти 20 лет. Он показывал видео о Конституции во время занятия по обществознанию и объяснял тему международных отношений. Всё это заснял школьник. Он помог маме-чиновнице заметить нарушение закона.

По мнению обвинения, Александр Лукашенко — гарант прав и свобод человека в Белоруссии. Андрей Петровский же транслировал фейковую информацию, за что и получил запрашиваемое прокурором наказание.

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