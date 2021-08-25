Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

Мужчина бежал от следствия в Дагестане.

На сайте белорусской Генпрокуратуры сообщается, что ведомство удовлетворило просьбу коллег из России о выдаче мужчины 1990 года рождения, обвиняемого в финансировании организации "Исламское государство"*.

Преступник, дело в отношении которого расследовало управление СК РФ по Республике Дагестан, был передан представителям правоохранительных органов Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что мужчина, ранее судимый за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства, в 2018 году готовил денежные средства для перевода на счет международной террористической организации "Исламское государство"*.

После этого обвиняемый скрылся от уголовного преследования и был объявлен в розыск. Он был задержан сотрудниками гомельской милиции в Белоруссии.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что ФСБ России задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихада"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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