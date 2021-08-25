"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС

Французская газета Le Figaro опубликовала совместную статью президента Польши Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского. Материал вызвал шквал критики со стороны читателей. Граждане Франции не хотят платить налоги за "ещё одну страну".

Авторы публикации утверждают, что Киев и Варшава 30 лет назад начали двигаться в сторону "возвращения в европейскую семью народов", и страны-члены Евросоюза только выиграют от будущего присоединения Украины к ЕС.

Также Дуда и Зеленский в очередной раз выступили против российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" и выразили возмущение недавним соглашением Германии и США по данному проекту.

Читатели Le Figaro разгромили публикацию в комментариях:

"Чушь собачья. Польша давно известна своим антидемократическим уклоном и несоблюдением европейских законов. И теперь она советует интегрировать Украину в Европу?" — удивился пользователь с псевдонимом AUNOMDEMAFILLE.

"Ещё одна страна, за которую надо платить налоги. Как надоели эти попрошайки", — (jack Soul).

"Польша постоянно выступает за вступление Украины в ЕС, и она же принимает более миллиона украинских мигрантов, чтобы поддерживать свой рост", — (Papillon181024)

"Украина нарушала права русскоязычного меньшинства на востоке страны. Поэтому украинцы должны выйти из ситуации, в которую они сами себя поставили по указанию США, не пачкая дипломатию ЕС", — (Ca18).

Ранее Pravda. Ru писала, что украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве.

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