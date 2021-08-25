EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией
Президент Эстонии призвала не вкладывать деньги в Украину
Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии
Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него
Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости
Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка
Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена

"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС

Мир » Бывший СССР » Украина

Французская газета Le Figaro опубликовала совместную статью президента Польши Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского. Материал вызвал шквал критики со стороны читателей. Граждане Франции не хотят платить налоги за "ещё одну страну".

"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС

Авторы публикации утверждают, что Киев и Варшава 30 лет назад начали двигаться в сторону "возвращения в европейскую семью народов", и страны-члены Евросоюза только выиграют от будущего присоединения Украины к ЕС.

Также Дуда и Зеленский в очередной раз выступили против российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" и выразили возмущение недавним соглашением Германии и США по данному проекту.

Читатели Le Figaro разгромили публикацию в комментариях:

  • "Чушь собачья. Польша давно известна своим антидемократическим уклоном и несоблюдением европейских законов. И теперь она советует интегрировать Украину в Европу?" — удивился пользователь с псевдонимом AUNOMDEMAFILLE.
  • "Ещё одна страна, за которую надо платить налоги. Как надоели эти попрошайки", — (jack Soul).
  • "Польша постоянно выступает за вступление Украины в ЕС, и она же принимает более миллиона украинских мигрантов, чтобы поддерживать свой рост", — (Papillon181024)
  • "Украина нарушала права русскоязычного меньшинства на востоке страны. Поэтому украинцы должны выйти из ситуации, в которую они сами себя поставили по указанию США, не пачкая дипломатию ЕС", — (Ca18).

Ранее Pravda. Ru писала, что украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Слово президента Украины Владимира Зеленского на военном параде к 30-летию Независимости
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Из дома выходить не надо: "путинские" 10 тысяч выплатят вместе с пенсией
Президент Эстонии призвала не вкладывать деньги в Украину
Невролог Игорь Орлов: "Пожилые люди больше реагируют не на повышение, а на снижение дозировки"
Белорусского историка и обществоведа приговорили к полутора годам колонии
Учёные определили долю заболевающих COVID-19 среди привитых от него
"Ещё одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
Кооператив "Бест Вей" приобрёл для пайщиков около 2150 объектов недвижимости
Возле Камы обнаружили тело второго пропавшего подростка
В России снова усовершенствовали наградную систему
Активистка группы "Pussy Riot" получила год ограничения свободы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Василий Амирджанов В России снова усовершенствовали наградную систему Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане
Мир. Новости мира
Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников