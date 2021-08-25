Французская газета Le Figaro опубликовала совместную статью президента Польши Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского. Материал вызвал шквал критики со стороны читателей. Граждане Франции не хотят платить налоги за "ещё одну страну".
Авторы публикации утверждают, что Киев и Варшава 30 лет назад начали двигаться в сторону "возвращения в европейскую семью народов", и страны-члены Евросоюза только выиграют от будущего присоединения Украины к ЕС.
Также Дуда и Зеленский в очередной раз выступили против российско-немецкого газопровода "Северный поток-2" и выразили возмущение недавним соглашением Германии и США по данному проекту.
Читатели Le Figaro разгромили публикацию в комментариях:
Ранее Pravda. Ru писала, что украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве.
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