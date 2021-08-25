Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве

На конфуз обратили внимание высокопоставленные гости парада.

Впервые в Украине сводный международный оркестр исполнил Оду радости

Украинский оркестр неудачно исполнил гимн Евросоюза — "Оду радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости Украины, прошедшего 24 августа в Киеве.

Один из музыкантов, исполнявших сольную партию в начале произведения, сыграл фальшиво и не попал в ноты. На конфуз обратили внимание высокопоставленные гости парада.

Плохое исполнение оркестра не осталось без внимания и в Интернете. Своими мнениями зрители поделились в комментариях под видео.

"Играл он, а стыдно мне".

"Свежо! Спасибо за начало".

"Пионеры лучше играют".

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