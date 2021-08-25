На конфуз обратили внимание высокопоставленные гости парада.
Украинский оркестр неудачно исполнил гимн Евросоюза — "Оду радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости Украины, прошедшего 24 августа в Киеве.
Один из музыкантов, исполнявших сольную партию в начале произведения, сыграл фальшиво и не попал в ноты. На конфуз обратили внимание высокопоставленные гости парада.
Плохое исполнение оркестра не осталось без внимания и в Интернете. Своими мнениями зрители поделились в комментариях под видео.
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