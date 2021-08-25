"Звезда Украины померкла": в США предрекли провал Зеленскому

Журналисты отмечают, что Киев и Вашингтон теперь идут порознь.

Издание Forbes скептически относится к предстоящей встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания.

Автор статьи Кеннет Рапоза утверждает, что Киев, по сути, остался в одиночестве. Несмотря на помощь в виде займов от МВФ и поставок оружия от администрации Трампа, на самом деле, отношение к Украине сводится лишь к пустым обещаниям.

Байден не смог остановить запуск "Северного потока — 2", и теперь Киев рискует понести серьезные финансовые потери. Рапоза отметил, что когда-то Украина и правда была "звездой Европы", но ситуация с газопроводом заставила ее померкнуть, ведь экономические интересы участников конфликта превзошли все остальные.

Журналист считает, что визит Зеленского в Вашингтон едва ли сможет что-либо изменить, особенно на фоне пандемии и новостей из Афганистана:

Если Байдену не выдвинут импичмент из-за Афганистана (что вряд ли), то ему точно не грозит импичмент из-за Украины.

Рапоза заявил, что Киев и Вашингтон уже давно идут порознь, и Украина может не рассчитывать на "прощальные подарки". У Байдена слишком много проблем, и Зеленский, скорее всего, вернется домой лишь с обещаниями в дружбе и поддержке против "российской агрессии", — заключил журналист.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.